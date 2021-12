Cagliari, Lovato in città: domani visite mediche (Di martedì 28 dicembre 2021) Matteo Lovato è arrivato a Cagliari: il giocatore nella giornata di domani svolgerà le visite mediche di rito con i rossoblù Il Cagliari chiude per un arrivo in difesa. Matteo Lovato è atterrato in serata nel capoluogo sardo e domani sarà sottoposto alle visite mediche di rito. Primi contatti, dunque, per il classe 2000 con la Sardegna e poi attesa per la firma all’apertura del calciomercato fra qualche giorno. Primo rinforzo per Mazzarri. CONTINUA SU Cagliari NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Matteoè arrivato a: il giocatore nella giornata disvolgerà ledi rito con i rossoblù Ilchiude per un arrivo in difesa. Matteoè atterrato in serata nel capoluogo sardo esarà sottoposto alledi rito. Primi contatti, dunque, per il classe 2000 con la Sardegna e poi attesa per la firma all’apertura del calciomercato fra qualche giorno. Primo rinforzo per Mazzarri. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

