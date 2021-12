Bye bye 2021, settembre: Emma, una nuova star brilla su New York (Di martedì 28 dicembre 2021) OOPS, I DID IT AGAIN… Shelby Rogers lo fa di nuovo. Agli US Open del 2020 la statunitense aveva salvato quattro match - point prima di battere Kvitova negli ottavi (e di arrendersi alla futura ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 28 dicembre 2021) OOPS, I DID IT AGAIN… Shelby Rogers lo fa di nuovo. Agli US Open del 2020 la statunitense aveva salvato quattro match - point prima di battere Kvitova negli ottavi (e di arrendersi alla futura ...

Advertising

usernameidhe_ : Oka Ammai call chesi Nannu Gurthupattava ani adigi Nenu Gurthupattaledu ni Voice eh 1st time vintunna ante Ledu Cha… - CHUUFFINO : no vabbè vals in dm limited e sta comunicando con ik nome del gc bye - cumaldi : @MediasetTgcom24 FVG ?. Fedriga non è friulano. È veronese, come Tosi. Qualcuno se lo ricorda ?. Bene, Fedriga fini… - rossana12972 : @Corriere Bye. Chi è causa del suo mal pianga se stesso. - Pietro_Otto : RT @_PistisSophia: Volevo iscrivermi ma chiedono foto della carta di identità...col cavolo...l'ho disinstallata all' istante,non ho bisogn… -