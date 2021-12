‘Buonacreanza’ | il caso dell’ambulanza della morte diventa un film

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – A Biancavilla, in provincia di Catania, due barellieri sono stati arrestati per aver ucciso per denaro dei malati durante il trasporto. Al“ambulanza” è liberamente ispirato ilbreve “Buonacreanza” di Gianfranco Antacido, disponibile gratuitamente sulla piattaforma online MYmovies a partire dal 31 dicembre, in concorso alla 26a edizione del “Capri, Hollywood”. “È un corto duro, tosto che non ammette indulgenza su quanto affrontato – racconta il regista napoletano classe ’92 – l’unico modo per realizzare questo progetto ‘nero’ era quello di prenderlo con ironia e leggerezza. Non aspettatevi di vedere Gomorra o Suburra o un gangster movie. Non aspettatevi di vedere un corto di sinistra, di denuncia o dai toni delicati. Aspettatevi di vedere ...