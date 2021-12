Britney Spears si confida con i fan: “Quello che non potevo fare sul palco durante i concerti” (Di martedì 28 dicembre 2021) Da quando è finalmente libera Britney Spears sui social è un fiume in piena. Ieri sera la principessa del pop è tornata a parlare a noi fan, senza troppi freni. In un lungo post la cantante di Lucky ha confessato che durante i suoi concerti a Las Vegas avrebbe tanto voluto esibirsi sulle note dei suoi nuovi pezzi o su quelle dei remix delle iconiche hit, ma il suo team l’ha sempre fermata. “Quello che mi hanno fatto è imperdonabile. Per 13 anni ho chiesto di potermi esibire con nuove canzoni e con i remix delle vecchie hit. Tutte le volte che lo chiedevo mi rispondevano con un secco ‘no!’. Lo facevano quasi per farmi fallire, perché io sapevo cosa volevano in realtà i miei fan. Direi che è assurdo vedere come le mie canzoni siano state remixate ovunque e io sia stata l’unica a non potermi esibire con ... Leggi su biccy (Di martedì 28 dicembre 2021) Da quando è finalmente liberasui social è un fiume in piena. Ieri sera la principessa del pop è tornata a parlare a noi fan, senza troppi freni. In un lungo post la cantante di Lucky ha confessato chei suoia Las Vegas avrebbe tanto voluto esibirsi sulle note dei suoi nuovi pezzi o su quelle dei remix delle iconiche hit, ma il suo team l’ha sempre fermata. “che mi hanno fatto è imperdonabile. Per 13 anni ho chiesto di potermi esibire con nuove canzoni e con i remix delle vecchie hit. Tutte le volte che lo chiedevo mi rispondevano con un secco ‘no!’. Lo facevano quasi per farmi fallire, perché io sapevo cosa volevano in realtà i miei fan. Direi che è assurdo vedere come le mie canzoni siano state remixate ovunque e io sia stata l’unica a non potermi esibire con ...

