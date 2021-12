Britney Spears | «La mia famiglia mi ha ferita ma ora mi concentro sul lavoro»

Advertising

AlanChiReal : RT @BITCHYFit: Britney Spears si confida con i fan: “Quello che non potevo fare sul palco durante i concerti” - BITCHYFit : Britney Spears si confida con i fan: “Quello che non potevo fare sul palco durante i concerti” - nicolo_nargiso : RT @BSNewsItalia: Britney Spears ha scritto un nuovo post in cui si “confessa” con i fan. Britney afferma che durante il corso degli anni… - sfiorata82 : RT @badtasteit: #AdamSandler icona di stile del 2021: battuti Harry Styles, Lizzo e Britney Spears nelle ricerche su Google - xbettabitch : @breezhoe Abbiamo i fan ???? il mio nick rimanda a una citazione di una canzone che ha segnato un cultural reset spia… -

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears

La Repubblica

... al 93 "Christmas without you" di Ava Max, al 96 "Christmas (Baby please come home)" di Mariah Carey, al 97 "My only wish (This year") di, e infine al numero 100 "Oh Santa", di Mariah ...Dopo che nelle ultime settimane sono circolate voci sul fatto chestesse preparando nuove canzoni, la stessa artista ha ora messo in chiaro che non è ancora arrivato il momento del suo ritorno alla musica . La vincitrice Grammy 40enne dallo scorso ...Britney Spears ha rivelato che tre anni fa aveva perso la fede dopo essersi sentita tradita sotto tutti i punti di vista, anche dalla sua famiglia. Oggi però sta meglio.Si è conclusa la competizione per l'ambito numero uno nella classifica della settimana di Natale in Gran Bretagna. Il primo posto è stato conquistato da Elton John e Ed Sheeran, ma non da soli: in vet ...