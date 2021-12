Brentford vs Manchester City: pronostico e possibili formazioni (Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo il loro coinvolgimento in un vero e proprio classico del Boxing Day, il Manchester City riprende la sua ricerca della gloria in Premier League durante la battaglia di mercoledì 29 dicembre con il Brentford. I Bees hanno perso 2-0 contro il Brighton & Hove Albion nel fine settimana, mentre la squadra di Pep Guardiola si è imposta in un thriller da nove gol con il Leicester City. Il calcio di inizio di Brentford vs Manchester City è previsto alle 21:15 Prepartita Brentford vs Manchester City: a che punto sono le due squadre? Brentford Il Brentford certamente guarderà al 2021 con affetto sfrenato, con la squadra di Thomas Frank che ha guadagnato una combattuta promozione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo il loro coinvolgimento in un vero e proprio classico del Boxing Day, ilriprende la sua ricerca della gloria in Premier League durante la battaglia di mercoledì 29 dicembre con il. I Bees hanno perso 2-0 contro il Brighton & Hove Albion nel fine settimana, mentre la squadra di Pep Guardiola si è imposta in un thriller da nove gol con il Leicester. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21:15 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Ilcertamente guarderà al 2021 con affetto sfrenato, con la squadra di Thomas Frank che ha guadagnato una combattuta promozione ...

