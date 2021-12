Brasile, l’ultima di Bolsonaro: «Non farò vaccinare mia figlia, nessuna emergenza Covid tra i bambini» (Di martedì 28 dicembre 2021) «Non farò vaccinare mia figlia». È la dichiarazione del presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, che ha detto alla stampa: «Mia figlia ha 11 anni. La somministrazione dei vaccini ai bambini è in una fase iniziale, il mondo ha ancora dei dubbi e non ci sono morti tra i bambini che giustificano un vaccino d’emergenza». La vaccinazione anti-Covid-19 per i minori tra i 5 e gli 11 anni è un tema controverso in Brasile, dove i sostenitori del presidente si sono fermamente opposti, anche se la maggioranza della popolazione si è pronunciato a sostegno dei vaccini. Il 16 dicembre scorso l’Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria del Brasile (Anvisa) ha approvato l’uso del vaccino ... Leggi su open.online (Di martedì 28 dicembre 2021) «Nonmia». È la dichiarazione del presidente del, Jair, che ha detto alla stampa: «Miaha 11 anni. La somministrazione dei vaccini aiè in una fase iniziale, il mondo ha ancora dei dubbi e non ci sono morti tra iche giustificano un vaccino d’». La vaccinazione anti--19 per i minori tra i 5 e gli 11 anni è un tema controverso in, dove i sostenitori del presidente si sono fermamente opposti, anche se la maggioranza della popolazione si è pronunciato a sostegno dei vaccini. Il 16 dicembre scorso l’Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria del(Anvisa) ha approvato l’uso del vaccino ...

