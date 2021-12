Brasile | il Cruzeiro esonera Luxemburgo

(Di martedì 28 dicembre 2021) Ilha annunciato l'esonero del tecnico Vanderlei, ex ct delche sedeva da agosto sulla panchina del club, da due anni relegato nella seconda divisione brasiliana e ...

... che nello scorso decennio aveva vinto due volte il campionato nazionale (2013 e 2014) e altrettante la Coppa del(2017 e 2018). Investito da gravi problemi economici, ilera ...Il fenomeno brasiliano dopo aver appeso le scarpe al chiodo è diventato proprietario di due club in Spagna e inIl Cruzeiro ha annunciato l'esonero del tecnico Vanderlei Luxemburgo, ex ct del Brasile che sedeva da agosto sulla panchina del club, da due anni relegato nella seconda divisione brasiliana e acquisit ...L'ex fuoriclasse di Inter e Milan ha acquistato il 90% della società brasiliana per 62,5 milioni e si farà carico di tutti i debiti ...