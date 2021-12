Brasile | alluvioni nello stato di Bahia | le immagini dall' alto | Video

Advertising

Brasile: 20 le vittime delle alluvioni, 63 mila sfollati - 100 su 116 i Comuni in emergenza - Brasile: 20 le vittime delle alluvioni, 63 mila sfollati - America Latina - ANSA - Alluvioni in Brasile: più di 35.000 persone sfollate A causa delle piogge incessanti che cadono da novembre, la sit…

Sono 20 le vittime delle forti piogge e delle inondazioni che stanno sferzando lo Stato brasiliano nord - orientale di Bahia da inizio novembre. Due nuovi decessi sono stati registrati nella cittadina ...Sono 20 le vittime delle forti piogge e delle inondazioni che stanno sferzando lo Stato brasiliano nord - orientale di Bahia da novembre. Gli sfollati sono ora quasi 63 mila. Due nuovi decessi sono ...WhatsApp Facebook Twitter Messenger Email Print. 44. Non si sa quando si voterà in Libia Il Parlamento libico, convocato ieri per decidere la nuova data delle elezioni presidenzi ...Il maltempo flagella il Brasile: evacuata la cittadina di Itambé (25mila persone) per il crollo di una diga, tutti i dettagli ...