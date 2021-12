Brasile, alluvioni nello stato di Bahia: in un mese 18 vittime e 35.000 sfollati. Le immagini aeree dei paesi invasi dall’acqua (Di martedì 28 dicembre 2021) Sale il bilancio delle vittime delle inondazioni in Brasile, altre migliaia di sfollati. Le immagini aeree mostrano case e strade allagate a Itapetinga, nello stato brasiliano di Bahia, mentre il bilancio delle vittime delle forti piogge che hanno colpito lo stato da novembre è salito a 18, in mezzo a torrenti incessanti che hanno provocato lo sfollamento di 35.000 persone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Sale il bilancio delledelle inondazioni in, altre migliaia di. Lemostrano case e strade allagate a Itapetinga,brasiliano di, mentre il bilancio delledelle forti piogge che hanno colpito loda novembre è salito a 18, in mezzo a torrenti incessanti che hanno provocato lo sfollamento di 35.000 persone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

