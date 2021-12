Botti illegali: una polveriera nel sotterraneo di una palazzina (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma – Ammonta a circa una tonnellata il peso del materiale esplodente illegale sequestrato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Scandagliando il mercato illegale dei “Botti” in vista delle festività di fine anno, le Fiamme Gialle del Gruppo di Guidonia Montecelio hanno individuato, a Setteville, un deposito clandestino di “Botti” che, essendo ubicato in una palazzina del centro abitato, avrebbe potuto mettere in pericolo l’incolumità degli abitanti degli edifici circostanti. Il titolare del magazzino è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Tivoli per l’ipotesi di reato di detenzione di materiale esplodente in assenza della prescritta autorizzazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza. L’operazione rientra nel più ampio dispositivo predisposto dal Comando Provinciale capitolino a salvaguardia della sicurezza ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma – Ammonta a circa una tonnellata il peso del materiale esplodente illegale sequestrato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Scandagliando il mercato illegale dei “” in vista delle festività di fine anno, le Fiamme Gialle del Gruppo di Guidonia Montecelio hanno individuato, a Setteville, un deposito clandestino di “” che, essendo ubicato in unadel centro abitato, avrebbe potuto mettere in pericolo l’incolumità degli abitanti degli edifici circostanti. Il titolare del magazzino è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Tivoli per l’ipotesi di reato di detenzione di materiale esplodente in assenza della prescritta autorizzazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza. L’operazione rientra nel più ampio dispositivo predisposto dal Comando Provinciale capitolino a salvaguardia della sicurezza ...

Ultime Notizie dalla rete : Botti illegali Botti e fuochi d'artificio fanno male all'ambiente. Arpac: 'Evitare inquinamento atmosferico' " Evitare l'utilizzo di articoli pirotecnici di ogni tipo, a partire ovviamente da quelli illegali -... E decisamente, si può fare a meno di botti e fuochi d'artificio, fortemente inquinanti oltre che ...

Botti dell'Ultimo: brutti, cattivi e puzzano E venendo proprio a questi ultimi, è bene sapere che a causa dei botti e dei fuochi di artificio, ... "Evitare l'utilizzo di articoli pirotecnici di ogni tipo, a partire ovviamente da quelli illegali - ...

Botti illegali: una polveriera nel sotterraneo di una palazzina Il Faro online Oltre 50 chilometri per i botti: intercettata un’auto esplosiva Napoli, quartiere Pianura – In auto “esplosivo” pirotecnico. Carabinieri denunciano 3 avellinesi in trasferta I Carabinieri della stazione Napoli Pianura hanno denunciato a piede libero per possesso i ...

Guidonia, deposito clandestino di “botti” in pieno centro: trovata una tonnellata di materiale nel garage Guidonia, Setteville. Ammonta a circa una tonnellata il peso del materiale esplodente illegale sequestrato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma a Setteville alle porte della Capitale. Scanda ...

