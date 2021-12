Borsa | Milano positiva con Europa | caute Leonardo e Pirelli

(Di martedì 28 dicembre 2021) I mercati azionari del Vecchio continente hanno girato la boa di metà seduta sempre in positivo, con i futures sull'avvio di Wall street in rialzo: al'indice Ftse Mib cresce dello 0,8%, ...

... con i futures sull'avvio di Wall street in rialzo: al'indice Ftse Mib cresce dello 0,8%, seguito dalladi Francoforte in aumento dello 0,7%, con Amsterdam e Madrid in aumento dello 0,6%...lievita dello 0,71% alle 13.00 e scambia in utile a 27.425,78 punti. 28 - 12 - 2021 13:00I mercati azionari del Vecchio continente hanno girato la boa di metà seduta sempre in positivo, con i futures sull'avvio di Wall street in rialzo: a Milano l'indice Ftse Mib cresce dello 0,8%, seguit ...La società di consulenza finanziaria ha ricevuto da Borsa italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni sul mercato Egm delle proprie azioni ordinarie e dei warrant. Il controvalore comple ...