Borsa | Europa sale in chiusura | Parigi +0 | 57% | Madrid +0 | 76%

(Di martedì 28 dicembre 2021) Hanno chiuso in rialzo le principali borse europee ad eccezione di Londra, ancora ferma per festività.ha guadagnato lo 0,57% a 7.181 punti,lo 0,76% a 8.688 punti e Francoforte lo 0,81% ...

Hanno chiuso in rialzo le principali borse europee ad eccezione di Londra, ancora ferma per festività. Parigi ha guadagnato lo 0,57% a 7.181 punti, Madrid lo 0,76% a 8.688 punti e Francoforte lo 0,81% ...Nel resto d'in evidenza Commerzbank (+1,26%), Caixabank (+0,84%) e SocGen (+0,77%). Bene tra gli automobilistici Ferrari (+0,65%), fiacca Stellantis (+0,05%), deboli Volvo ( - 0,7%) e Daimler (...Sul mercato valutario, l'euro e' tornato sotto quota 1,13 dollari ed e' scambiato a 1,1294(1,1317 ieri). Euro/yen a 129,69(130,07), dollaro/yen 114,71 (da 114,84). Prezzi del petrolio in rialzo a ...(Teleborsa) - Buona tenuta per il comparto tecnologico a Milano che evidenzia un andamento poco superiore all' indice tecnologico dell'Area Euro. Il FTSE Italia Technology ha aper ...