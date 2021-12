Borsa | Europa sale con futures Usa e greggio | Milano +0 | 65%

(Di martedì 28 dicembre 2021) Proseguono in rialzo la penultima seduta intera dell'anno le principali borse europee, che anche quest'oggi fanno a meno di Londra, chiusa per festività. Con iUsa positivi salgono(+0,...

Bene in Piazza Affari i bancari Bper (+1,51%), Banco Bpm (+1,16%) e Intesa (+0,8%), più cauta invece Unicredit (+0,07%), mentre nel resto d'si evidenzia Commerzbank (+0,8%). In ordine sparso ...... con i futures sull'avvio di Wall street in rialzo: a Milano l'indice Ftse Mib cresce dello 0,8%, seguito dalladi Francoforte in aumento dello 0,7%, con Amsterdam e Madrid in aumento dello 0,6%...(Teleborsa) - Borsa Italiana ha disposto che le azioni Euro Cosmetic siano revocate dalla quotazione e negoziazione su Euronext Growth Milan a decorrere dalla seduta odierna, 28 dicembre 2021, dopo ...La società ora prevede che il suo fatturato netto totale per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2021 sarà compreso tra 34 e 35,8 miliardi di RMB (circa 4,72-4,97 miliardi di euro). Nello scenario ...