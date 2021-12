Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa migliora con listini Usa, Milano regina (+0,8%): Spread sotto i 135 punti, variante Omicron fa meno p… - ansa_economia : Borsa: Milano positiva con Europa, caute Leonardo e Pirelli. Corre Saipem, bene anche Amplifon, A2A, Tenaris ed Her… - fisco24_info : Borsa: Europa sale con futures Usa e greggio, Milano +0,65%: Spread scende a 136,2 punti, acquisti su Saipem, Tenar… - fisco24_info : Borsa: Milano positiva con Europa, caute Leonardo e Pirelli: Corre Saipem, bene anche Amplifon, A2A, Tenaris ed Hera - infoiteconomia : Borsa: Europa a ranghi ridotti, bene futures, Milano +0,5% -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa

Fiacca la Popolare Sondrio ( - 0,16%) alla vigilia dell'assemblea sulla trasformazione in Spa, mentre nel resto d'si evidenziano Commerzbank (+1,37%), Caixabank (+0,84%) e SocGen (+0,72%). ...Soltanto ieri laamericana ha messo a segno l'ennesimo record, il 69esimo dell'anno, e oggi ... Bene intonati anche gli scambi in: Milano segna un guadagno dello 0,9%, Francoforte aggiunge ...(Teleborsa) - DeA Capital Real Estate SGR ha acquisito un portafoglio immobiliare del valore complessivo di 44 milioni di euro da Amundi Real Estate Italia SGR. Si tratta - spiega una nota - di un por ...Occhinegro evidenzia che "la quotazione in Borsa per Finanza.tech è solo l’inizio di un percorso ... complessivo delle risorse raccolte attraverso l’Ipo è pari a circa Euro 3,5 milioni (escluso ...