Borsa: Asia positiva, bene Tokyo con Wall street ai massimi (Di martedì 28 dicembre 2021) Mercati azionari Asiatici e dell'area del Pacifico tutti positivi, grazie alla riduzione dei timori sulla variante Omicron e ai massimi di Wall street, dove l'indice S&P 500 ha toccato un nuovo record. Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 dicembre 2021) Mercati azionaritici e dell'area del Pacifico tutti positivi, grazie alla riduzione dei timori sulla variante Omicron e aidi, dove l'indice S&P 500 ha toccato un nuovo record.

Advertising

fisco24_info : Borsa: Asia positiva, bene Tokyo con Wall street ai massimi: Piatti i futures sull'avvio dei listini europei - biancacle : RT @ansa_economia: Borsa: Asia debole con timori covid e malgrado Bank of China. Tokyo -0,37%, poco sotto la parità Shanghai #ANSA https://… - ansa_economia : Borsa: Asia debole con timori covid e malgrado Bank of China. Tokyo -0,37%, poco sotto la parità Shanghai #ANSA - fisco24_info : Borsa: Asia debole con timori covid e malgrado Bank of China: Tokyo -0,37%, poco sotto la parità Shanghai - infoiteconomia : Borsa: Asia chiude in rialzo, torna fiducia dopo dati Usa -