Bonus musica | i requisiti e l’importo della detrazione fiscale

(Di martedì 28 dicembre 2021) Ilfa il suo ingresso tra le nuove agevolazioni nel nuovo 730/2022 per l’anno d’imposta 2021. Consiste in unaper l’iscrizione e l’abbonamento di bambini e ragazzi tra i 5 e 18 anni a scuole di, conservatori e cori, bande e scuole diriconosciute, che spetta per un importo fino a 1.000 euro se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro. Nel nuovo modello, già disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, entrano anche gli aumenti, pari a 1.200 euro, del trattamento integrativo a favore dei lavoratori dipendenti e assimilati con reddito complessivo fino a 28.000 euro e dell’ulterioredecrescente prevista per i redditi fino a 40.000 euro. Altra novità riguarda la possibilità di fruire del Superper ...

Tra le novità, nel 730 il credito d'imposta sull'acquisto della prima casa per gli under 36, il bonus musica, il superbonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche.