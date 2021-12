Bonus bollette 2022: destinatari e come fare domanda (Di martedì 28 dicembre 2021) Supportare famiglie ed imprese alle prese con una fase di difficoltà economica, è uno degli obiettivi dichiarati del Governo Draghi. E il Bonus bollette 2022, in partenza dal primo gennaio del prossimo anno, intende contribuire all’attuazione di questo obiettivo. L’Esecutivo dà così una risposta ai rincari dei costi delle materie prime e per farlo ha approntato il citato Bonus bollette che comporterà sconto sull’IVA metano, possibile rateizzazione delle bollette e la riduzione aliquote legate agli oneri di sistema. Ma chi sono i beneficiari dell’agevolazione e quali sono le modalità per fare domanda? Scopriamolo di seguito. Bonus bollette 2022: i ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 28 dicembre 2021) Supportare famiglie ed imprese alle prese con una fase di difficoltà economica, è uno degli obiettivi dichiarati del Governo Draghi. E il, in partenza dal primo gennaio del prossimo anno, intende contribuire all’attuazione di questo obiettivo. L’Esecutivo dà così una risposta ai rincari dei costi delle materie prime e per farlo ha approntato il citatoche comporterà sconto sull’IVA metano, possibile rateizzazione dellee la riduzione aliquote legate agli oneri di sistema. Ma chi sono i beneficiari dell’agevolazione e quali sono le modalità per? Scopriamolo di seguito.: i ...

Advertising

FonteUfficiale : Da gennaio 2022 potrebbero scattare aumenti per luce e gas e così il governo ha potenziato il 'bonus bollette' e ha… - infoitinterno : Bonus bollette 2022: arrivano due vie diverse per averlo - GDS_it : Arrivano le misure per aiutare le famiglie a pagare le #bollette di luce e gas. Ecco chi può usufruire del #BONUS… - adrianomatrix73 : @matteosalvinimi Altro che tagli, bisogna abbatterle... No ai bonus tv, biciclette ecc piuttosto tagliate le bollette - infoitinterno : Bonus bollette luce e gas 2022: come pagare in 10 rate? I requisiti -