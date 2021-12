Bonus 2022: nuovi incentivi per il settore auto? Ecco la verità (Di martedì 28 dicembre 2021) In tema di Bonus 2022, la notizia potrà lasciare interdetti e forse in parte stupirà, ma tant’è. Nella legge di Bilancio 2022, non vi è alcuna previsione, neanche marginale, di Bonus o incentivi auto, nuove o usate. Come è ben noto la manovra dovrà essere approvata in modo definitivo entro il 31 dicembre – per evitare l’esercizio provvisorio – ed è dunque ormai certo che non saranno aggiunti Bonus auto. Ma vediamo un po’ più nel dettaglio come stanno effettivamente le cose. Bonus 2022: il mercato dell’auto e le prospettive Vero che gli incentivi auto pur sarebbero fondamentali per aiutare le aziende del settore ed anche ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 28 dicembre 2021) In tema di, la notizia potrà lasciare interdetti e forse in parte stupirà, ma tant’è. Nella legge di Bilancio, non vi è alcuna previsione, neanche marginale, di, nuove o usate. Come è ben noto la manovra dovrà essere approvata in modo definitivo entro il 31 dicembre – per evitare l’esercizio provvisorio – ed è dunque ormai certo che non saranno aggiunti. Ma vediamo un po’ più nel dettaglio come stanno effettivamente le cose.: il mercato dell’e le prospettive Vero che glipur sarebbero fondamentali per aiutare le aziende deled anche ...

