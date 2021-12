Bonomi: "Obbligo vaccinale, ora o mai più" (Di martedì 28 dicembre 2021) “Credo che il governo sia ancora in tempo per varare l’Obbligo vaccinale. Ne abbiamo perso tanto. Troppo. Si rischia di frenare la ripresa, di lasciare spazio alla pandemia. Capisco che è difficile per qualsiasi democrazia spiegare la necessità dell’Obbligo vaccinale, ma penso si debba fare. Ora o mai più, ripeto”. E’ quanto dice il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in un’intervista al Messaggero. “Gli italiani - ricorda - hanno dato prova di grande responsabilità.Bisogna darsi degli obiettivi, è importante comprendere che è una battaglia di medio/lungo periodo ed evitare che i no vax vanifichino i sacrifici fatti fin qui. Stiamo pagando, penso ai numeri in crescita di questi giorni sui contagi e alle quarantene, i ritardi del passato. Non dobbiamo mettere il Paese in pericolo, non possiamo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 dicembre 2021) “Credo che il governo sia ancora in tempo per varare l’. Ne abbiamo perso tanto. Troppo. Si rischia di frenare la ripresa, di lasciare spazio alla pandemia. Capisco che è difficile per qualsiasi democrazia spiegare la necessità dell’, ma penso si debba fare. Ora o mai più, ripeto”. E’ quanto dice il presidente di Confindustria, Carlo, in un’intervista al Messaggero. “Gli italiani - ricorda - hanno dato prova di grande responsabilità.Bisogna darsi degli obiettivi, è importante comprendere che è una battaglia di medio/lungo periodo ed evitare che i no vax vanifichino i sacrifici fatti fin qui. Stiamo pagando, penso ai numeri in crescita di questi giorni sui contagi e alle quarantene, i ritardi del passato. Non dobbiamo mettere il Paese in pericolo, non possiamo ...

