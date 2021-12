Bomba Uomini e Donne, La dama famosa denuncia Maria De Filippi e la redazione: “Quel che mi hanno fatto è tremendo” (Di martedì 28 dicembre 2021) Andrea Nicole vuole denunciare la redazione di Uomini e Donne per il modo in cui è stata trattata in studio davanti l’Italia intera. La donna è giunta nel dating show come la prima tronista ad aver cambiato sesso. Infatti è nata uomo, e ha dovuto subito moltissimi cambiamenti fisici e non solo per diventare donna, sessualità che oggi le viene riconosciuta anche dallo Stato. Un grande passo avanti per i telespettatori del programma. Maria De Filippi cerca sempre di essere al passo con i tempi. Pur trattando di litigi, amoretti ed entrando spesso nel mondo del trash, cerca sempre di lanciare anche i giusti messaggi. Si parla tanto di inclusività e far sedere Andrea Nicole sul trono di Uomini e Donne è stata una mossa molto intelligente da parte della ... Leggi su cityroma (Di martedì 28 dicembre 2021) Andrea Nicole vuolere ladiper il modo in cui è stata trattata in studio davanti l’Italia intera. La donna è giunta nel dating show come la prima tronista ad aver cambiato sesso. Infatti è nata uomo, e ha dovuto subito moltissimi cambiamenti fisici e non solo per diventare donna, sessualità che oggi le viene riconosciuta anche dallo Stato. Un grande passo avanti per i telespettatori del programma.Decerca sempre di essere al passo con i tempi. Pur trattando di litigi, amoretti ed entrando spesso nel mondo del trash, cerca sempre di lanciare anche i giusti messaggi. Si parla tanto di inclusività e far sedere Andrea Nicole sul trono diè stata una mossa molto intelligente da parte della ...

