Bomba Rai, Il paradiso delle Signore tagliato dal palinsesto. Stop alla fiction più famosa. Chi la sostituisce, Fan in rivolta (Di martedì 28 dicembre 2021) La Rai ha deciso di interrompere Il paradiso delle Signore per tutta la settimana e di riprendere la messa in onda direttamente dopo il Capodanno. Le storie, gli amori, le speranze e le delusioni che ruotano attorno al primo grande magazzino per Signore nella Milano a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta hanno fatto colpo sui telespettatori della rete di Stato. Al punto che anche il 24 dicembre i suoi protagonisti sono entrati nelle case degli italiani con uno speciale natalizio. Ma adesso, le puntate sono state tagliate per lasciare spazio ad altre trasmissioni del day time. E' un periodo strano quello delle feste per le rete televisive. I palinsesti sono in continuo aggiornamento, e fiction e presentatori Rai sono ormai abituati ad essere tagliati, confermati o a subire ...

