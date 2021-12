Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti martedì 28 dicembre (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Bollettino della Regione Veneto, per quanto concerne l’emergenza Coronavirus, con i dati aggiornati a martedì 28 dicembre 2021. La Regione ha pubblicato i dati ufficiali relativi all’impatto effettivo del Covid-19 sul territorio Veneto, importanti per definire una situazione completa di riferimento; aumento dei contagi nell’ultimo periodo, soprattutto nel mese di dicembre. Nel dettaglio, durante la giornata odierna si registrano 7.403 nuovi contagi, 29 morti, 3.164 guariti, 165 (-8) ricoverati in terapia intensiva, 1.050 (-54) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono +4.210 gli attualmente positivi per un totale di 75.971. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 dicembre 2021) Ildella Regione, per quanto concerne l’emergenza Coronavirus, con i dati aggiornati a282021. La Regione ha pubblicato i dati ufficiali relativi all’impatto effettivo del Covid-19 sul territorio, importanti per definire una situazione completa di riferimento; aumento deinell’ultimo periodo, soprattutto nel mese di. Nel dettaglio, durante la giornata odierna si registrano 7.403 nuovi, 29, 3.164, 165 (-8) ricoverati in terapia intensiva, 1.050 (-54) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono +4.210 gli attualmente positivi per un totale di 75.971. SportFace.

