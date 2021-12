Bollettino | boom di contagi mai visto prima | un disastro annunciato Omicron cancella il Capodanno?

(Di martedì 28 dicembre 2021) Ildiera solo questione di tempo, dato che era ormai ampiamente atteso. Ed è puntualmente arrivato una volta che sono aumentati i tamponi processati, fotografando una situazione epidemiologica preoccupante: è vero che la stragrande maggioranza dei vaccinati prende il Covid e ne esce indenne, spesso senza neanche sintomi, ma allo stesso tempo più aumentano ie più sale di riflesso la pressione sugli ospedali, anche se per ora non è neanche lontanamente paragonabile a quella dello stesso periodo dell'anno scorso. Ildi oggi, martedì 28 dicembre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 78.313ati, 16.746 guariti e 202 morti a fronte di 1.034.677 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è rimasto molto alto (7,6 per cento). Per quanto riguarda il ...

Veneto Nuovoe record da inizio pandemia, in Veneto, sui casi di positività al Covid con ben 7. Ilodierno diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania fa registrare numeri ...È quanto riportato neldiffuso dalla Regione sulla base dei dati dell'Usl. Il numero delle vittime dall'inizio della pandemia nella regione alpina è 487. TRENTINO In Trentino èdi ...Covid, il bollettino di oggi 28 dicembre 2021. Sono 78.313 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, il numero più alto mai registrato. Ieri i casi erano stati 30.810.Boom di contagi in Veneto, Valle d’Aosta e Campania mentre avanza la diffusione della variante Omicron in tutto il Paese. VENETO – Nuovo boom e record da inizio pandemia, in Veneto, sui casi di positi ...