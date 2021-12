Bollette, spesa e servizi: nel 2022 batosta da 1.200 euro a famiglia (Di martedì 28 dicembre 2021) Il 2022 non è ancora iniziato, ma per le famiglie italiane si preannuncia come un anno a dir poco ''dispendioso'': la serie di aumenti che hanno colpito il settore energetico e quello alimentare, provocando rincari a catena anche su altri servizi... Leggi su europa.today (Di martedì 28 dicembre 2021) Ilnon è ancora iniziato, ma per le famiglie italiane si preannuncia come un anno a dir poco ''dispendioso'': la serie di aumenti che hanno colpito il settore energetico e quello alimentare, provocando rincari a catena anche su altri...

