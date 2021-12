Bollette | Nomisma | aumenti tra 770 e 1 200 euro a famiglia

Leggi su lopinionista

(Di martedì 28 dicembre 2021) ROMA – “Dati gliin corso, in assenza di interventi del governo avremmo un aumento del 61% per il gas; per l’elettricità del 45%, con una spesa complessiva su base annuale nel 2022 di 1.200in più a. Con gli interventi per ora annunciati (3,8 miliardi) più il ripetersi di quanto fatto prima (5 miliardi) l’aumento sarà del 40% per il gas e per l’elettricità del 28% con una spesa di 770in più a”. Sono le previsioni del presidente diEnergia, Davide Tabarelli, fatte tenendo conto di un consumo medio annuale di 1.400 metri cubi di gas e 2.700 kilowattora di elettricità. L'articolo L'Opinionista.