Bollette luce gas, rischio stangata senza interventi governo (Di martedì 28 dicembre 2021) “senza ulteriori interventi del governo per contenere l’aumento del gas dal 61% al 30-40%, nel 2022 una famiglia italiana – a causa di questi aumenti irrazionali- rischia di spendere in bolletta dai 700 ai 1.200 euro in più sull’anno, anche tenendo conto di un aumento previsto dell’elettricità del 45%”. A rilevarlo, intervistato dall’Adnkronos, è il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, sottolineando che “già da stamattina a questo pomeriggio siamo passati, per il prezzo del gas, da 90 euro a 100 euro a Mwh: bisogna investire nella produzione di gas non solo nazionale”. “L’ecologismo, la rivoluzione ecologica, – argomenta Tabarelli- è un tema complesso, gli italiani devono capire e avere consapevolezza che questa è una partita a somma zero. Perché se decidiamo di non arrivare al 61% di aumento del gas è perché il ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 dicembre 2021) “ulterioridelper contenere l’aumento del gas dal 61% al 30-40%, nel 2022 una famiglia italiana – a causa di questi aumenti irrazionali- rischia di spendere in bolletta dai 700 ai 1.200 euro in più sull’anno, anche tenendo conto di un aumento previsto dell’elettricità del 45%”. A rilevarlo, intervistato dall’Adnkronos, è il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, sottolineando che “già da stamattina a questo pomeriggio siamo passati, per il prezzo del gas, da 90 euro a 100 euro a Mwh: bisogna investire nella produzione di gas non solo nazionale”. “L’ecologismo, la rivoluzione ecologica, – argomenta Tabarelli- è un tema complesso, gli italiani devono capire e avere consapevolezza che questa è una partita a somma zero. Perché se decidiamo di non arrivare al 61% di aumento del gas è perché il ...

