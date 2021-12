Bollette 2022: Nomisma, aumenti tra 770 e 1.200 euro a famiglia (Di martedì 28 dicembre 2021) ROMA – Bollette 2022, ecco tutte le ultime novità: “Dati gli aumenti in corso, in assenza di interventi del governo avremmo un aumento del 61% per il gas; per l’elettricità del 45%, con una spesa complessiva su base annuale nel 2022 di 1.200 euro in più a famiglia. Con gli interventi per ora annunciati (3,8 miliardi) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Bollette dell’elettricità Luglio +2,8%, il gas giu del 2,9%. Caldo e caro bolletta:i consigli per abbassare i consumi Cashback come risparmiare sulle Bollette luce e gas Stop ai pagamenti di Bollette luce, gas, acqua Bollette prescrivibili per consumi precedenti 2 anni Leggi su webmagazine24 (Di martedì 28 dicembre 2021) ROMA –, ecco tutte le ultime novità: “Dati gliin corso, in assenza di interventi del governo avremmo un aumento del 61% per il gas; per l’elettricità del 45%, con una spesa complessiva su base annuale neldi 1.200in più a. Con gli interventi per ora annunciati (3,8 miliardi) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::dell’elettricità Luglio +2,8%, il gas giu del 2,9%. Caldo e caro bolletta:i consigli per abbassare i consumi Cashback come risparmiare sulleluce e gas Stop ai pagamenti diluce, gas, acquaprescrivibili per consumi precedenti 2 anni

Advertising

Agenzia_Ansa : Previsione Nomisma sul caro bollette: 'In assenza di interventi del governo avremmo un aumento del 61% per il gas;… - HuffPostItalia : Nomisma: 'Nel 2022 aumenti sulle bollette di 770 euro per famiglia' - matteosalvinimi : Nel 2022, secondo i calcoli delle associazioni, si spenderanno per le bollette 400 euro in più a famiglia, 5.000 eu… - Adriano48R : RT @ElioLannutti: Nomisma: 'Nel 2022 aumenti sulle bollette di 770 euro per famiglia'. Tabarelli fin troppo cauto: i rincari arrivano almen… - bennyfiorini : RT @24emilia: Bollette, dalla deputata @BennyFiorini (Lega) un ordine del giorno alla manovra 2022 per istituire un 'tavolo energia' https:… -