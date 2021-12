Bolidi - Hamilton | il re che non abdica

Leggi su quattroruote

(Di martedì 28 dicembre 2021) Il binomio è da paura: la Mercedes e Lewis, oggi, sono la F.1. Con buona pace di Max Verstappen (Red Bull), che pure ha vinto il mondiale Piloti di quest'anno all'ultimo minuto dell'ultimo giro. Perché, comunque, Lewis era là, poteva diventare campione a sua volta, e non c'è riuscito per un amen. Dal 2014, quando è cominciata l'era turbo-ibrida,e la Mercedes hanno raccolto sei mondiali Piloti (e un altro è andato al suo compagno di squadra, Nico Rosberg, nel 2016) e otto Costruttori (cioè, tutti). Insomma, il campione 2021 è nuovo, ma la musica non è poi così cambiata: la combinazione-Mercedes è di quelle memorabili, tale da attirare un gran numero di appassionati. Baronetto in ritardo. Ovvio, Lewis non ha preso bene il finale di stagione: quest'anno sperava di arrivare per primo a otto titoli (il primo, ...