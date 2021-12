Bloccati finanziamenti esteri all’organizzazione di Madre Teresa di Calcutta

(Di martedì 28 dicembre 2021) Per decisione del governo induista e nazionalista del primo ministro Narendra Modi, le Missionarie della Carità, fondate dadinon potranno più riceveredall’estero. (Photo by Allison Joyce/Getty Images)Il governo indiano punta il dito contro le Missionarie della Carità didi, accusate di voler convertire le persone al cristianesimo. Niente rinnovo della licenza quindi per iprovenienti dall’estero per l’organizzazione delle missionarie. L’organizzazione fondata dadiagli inizi degli anni cinquanta in india ha visto negarsi la licenza per i. In un primo momento ...

Il governo indiano, guidato dal primo ministro nazionalista e induista Narendra Modi , non ha rinnovato la licenza che permette di ottenere finanziamenti esteri alle Missionarie della Carità. Si tratta di un'organizzazione fondata da Madre Teresa di Calcutta agli inizi degli anni cinquanta in India. Per decisione del governo indiano le Missionarie della Carità, fondate da Madre Teresa di Calcutta non potranno ricevere donazioni estere.