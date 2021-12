Black Panther: la petizione per il recasting di T'Challa ha quasi raggiunto le 50.000 firme (Di martedì 28 dicembre 2021) I fan del Marvel Universe hanno lanciato una petizione per chiedere a Marvel il recasting del personaggio di T'Challa e impedire che l'eredità di Black Panther venga cancellata dopo la morte di Chadwick Boseman. Non tutti i fan del Marvel Cinematic Universe sono d'accordo con la scelta di Marvel di non sostituire Chadwick Boseman con un nuovo attore nel film futuri su Black Panther. Una petizione su Change che chiede il recasting starebbe per superare le 50.000 firme. Chadwick Boseman, interprete originale di T'Challa nel Marvel Cinematic Universe, è scomparso tragicamente a causa di un cancro al colon nell'agosto del 2020. Il capo di Marvel Kevin Feige ha successivamente annunciato che non avrebbero ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 dicembre 2021) I fan del Marvel Universe hanno lanciato unaper chiedere a Marvel ildel personaggio di T'e impedire che l'eredità divenga cancellata dopo la morte di Chadwick Boseman. Non tutti i fan del Marvel Cinematic Universe sono d'accordo con la scelta di Marvel di non sostituire Chadwick Boseman con un nuovo attore nel film futuri su. Unasu Change che chiede ilstarebbe per superare le 50.000. Chadwick Boseman, interprete originale di T'nel Marvel Cinematic Universe, è scomparso tragicamente a causa di un cancro al colon nell'agosto del 2020. Il capo di Marvel Kevin Feige ha successivamente annunciato che non avrebbero ...

