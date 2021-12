Bisogna introdurre l’obbligo vaccinale, dice Carlo Bonomi (Di martedì 28 dicembre 2021) In una intervista al Messaggero il presidente di Confindustria ha chiesto al governo d’introdurre al più presto l’obbligo vaccinale. «Bisogna darsi degli obiettivi, è importante comprendere che è una battaglia di medio/lungo periodo ed evitare che i no vax vanifichino i sacrifici fatti fin qui. Stiamo pagando, penso ai numeri in crescita di questi giorni sui contagi e alle quarantene, i ritardi del passato. Non dobbiamo mettere il Paese in pericolo, non possiamo farlo. Ora è il momento di costruire l’Italia del futuro, nell’interesse di tutti, senza alcuna bandierina di sorta», ha spiegato Bonomi. Secondo il presidente di Confindustria finora abbiamo perso troppo tempo e il rischio concreto è quello di frenare la ripresa e di lasciare nuovamente spazio alla pandemia: «Capisco che è difficile per ... Leggi su linkiesta (Di martedì 28 dicembre 2021) In una intervista al Messaggero il presidente di Confindustria ha chiesto al governo d’al più presto. «darsi degli obiettivi, è importante comprendere che è una battaglia di medio/lungo periodo ed evitare che i no vax vanifichino i sacrifici fatti fin qui. Stiamo pagando, penso ai numeri in crescita di questi giorni sui contagi e alle quarantene, i ritardi del passato. Non dobbiamo mettere il Paese in pericolo, non possiamo farlo. Ora è il momento di costruire l’Italia del futuro, nell’interesse di tutti, senza alcuna bandierina di sorta», ha spiegato. Secondo il presidente di Confindustria finora abbiamo perso troppo tempo e il rischio concreto è quello di frenare la ripresa e di lasciare nuovamente spazio alla pandemia: «Capisco che è difficile per ...

