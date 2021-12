Birre artigianali | 10 mln di contributo a fondo perduto per le aziende produttrici

Leggi su fmag

(Di martedì 28 dicembre 2021) Dal 20 gennaio al 18 febbraio 2022 le impresedipotranno richiedere ilmesso a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico che ha istituito unda 10 milioni di euro, previsto dal decreto sostegni bis. Si tratta di un sostegno al comparto brassicolo italiano, particolarmente colpito durante l’emergenza Covid. Lo rende noto il MISE in una nota stampa in cui il Ministro Giorgetti dichiara: “L’abilità di tanti imprenditori italiani che hanno deciso di puntare sulla produzione didimostra come dal coraggio e dalla capacità di investire in nuovi settori nascono anche nuove opportunità per lo sviluppo del Paese. I birrifici italiani fanno parte di ...