Advertising

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Birmania, appello Usa all'embargo di armi verso i militari #Birmania - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Birmania, appello Usa all'embargo di armi verso i militari #Birmania - MediasetTgcom24 : Birmania, appello Usa all'embargo di armi verso i militari #Birmania -

Ultime Notizie dalla rete : Birmania appello

ANSA Nuova Europa

La comunità internazionale deve fare di più per prevenire il ripetersi di queste atrocità in, incluso mettere fine alla vendita di armi e di tecnologia a doppio uso ai militari birmani". Lo ...La comunità internazionale deve fare di più per prevenire il ripetersi di queste atrocità in, incluso mettere fine alla vendita di armi e di tecnologia a doppio uso ai militari birmani'.ROMA. – Basta armi alla giunta golpista in Birmania. Gli Stati Uniti condannano la strage di Natale, attribuita ai militari, nello Stato di Kayah, in un’area dove è radicata una minoranza cristiana: a ...(ANSA) - NEW YORK, 28 DIC - Gli Stati Uniti condannano gli attacchi del 24 dicembre in Birmania in cui hanno perso la vita 35 persone: "Prendere di mire innocenti è inaccettabile. La comunità ...