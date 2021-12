Benfica, Andrea Pirlo contattato per la panchina dopo l’addio di Jorge Jesus (Di martedì 28 dicembre 2021) Andrea Pirlo potrebbe approdare in Portogallo: l’ex allenatore della Juventus, attualmente senza una panchina, sembrerebbe essere stato contattato per prendere il posto di Jorge Jesus al Benfica, dopo la rescissione del contratto dell’esperto tecnico lusitano con il club di Lisbona. Il Maestro potrebbe dunque accettare l’offerta del presidente Rui Costa, con cui ha giocato ai tempi del Milan, e tornare così ad allenare. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 dicembre 2021)potrebbe approdare in Portogallo: l’ex allenatore della Juventus, attualmente senza una, sembrerebbe essere statoper prendere il posto dialla rescissione del contratto dell’esperto tecnico lusitano con il club di Lisbona. Il Maestro potrebbe dunque accettare l’offerta del presidente Rui Costa, con cui ha giocato ai tempi del Milan, e tornare così ad allenare. SportFace.

