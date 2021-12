Belen Rodriguez in vacanza | la dedica al figlio Santiago | “Mi fai impazzire”

(Di martedì 28 dicembre 2021), le dolci parole per il: “Mi fai! Ti amo” Sta trascorrendo le vacanze in uno chalet di montagna. La showgirl argentina sembrerebbe aver passato il 24 con Antonino Spinalbese. La coppia infatti sui social ha mostrato delle foto dalla stessa location anche se non si sono mostrati mai insieme. Oraha deciso di concedersi unasulla neve con la sorella Cecilia, Ignazio Moser e l’amica Patrizia, oltre ovviamente alla piccola Luna Marie.invece sarebbe rimasto con il padre, Stefano De Martino. Nonostante le giornate trascorse sulla neve, in spa con Luna Marie e la famiglia,non ha smesso di ...

Qualcuno ci ha visto maliziosamente una risposta indiretta a Nina Moric , nella chat cheha pubblicato nelle sue storie di Instagram. Si tratta di una conversazione molto dolce tra lei e il figlio Santiago, che in questi giorni è con il padre Stefano De Martino. ...Difficile dire cosa stia accadendo realmente trae Antonino Spinalbese tra presunte voci di una separazione poi smentite, fino ad arrivare ad essere stati paparazzati durante un 'freddo' incontro in un bar di Milano in cui la ...MILANO - Nina Moric ha scatenato il caos con alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram contenenti gravi accuse nei confronti di Belen Rodriguez. L’ex modella ha infatti raccontato che l’arge ...Da settimane non si fa altro che discutere della love story tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Nonostante i due non abbiano mai commentato i ...