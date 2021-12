Belen Rodriguez furiosa con Antonino per un commento pessimo contro sua figlia: ecco cosa è successo (FOTO) (Di martedì 28 dicembre 2021) In queste ore si è verificata una bufera sui social in quanto Antonino Spinalbese ha pubblicato un commento poco carino verso sua figlia e Belen Rodriguez ha dato di matto. La showgirl ha mostrato ai suoi fan uno scatto in cui lei teneva la piccola Luna Marie tra le sue braccia. Il papà della bimba L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 28 dicembre 2021) In queste ore si è verificata una bufera sui social in quantoSpinalbese ha pubblicato unpoco carino verso suaha dato di matto. La showgirl ha mostrato ai suoi fan uno scatto in cui lei teneva la piccola Luna Marie tra le sue braccia. Il papà della bimba L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

occhio_notizie : Belen Rodriguez pubblica una chat col figlio Santiago, il dolce rimprovero #belenrodriguez #stefanodemartino - LPincia : RT @Lillyb0971: Non so voi ma io preferivo quando dalla mattina alla sera si parlava di Belen Rodriguez invece che dei Ferragnez! - ParliamoDiNews : Belen Rodriguez umilia in pubblico Antonino: lui commenta e lei lo cancella, un epilogo drammatico – Libero Quotidi… - 361_magazine : Nina Moric la notte di Natale ha pubblicato delle stories contro la showgirl argentina. Ieri notte è tornata a punt… - infoitcultura : Belen Rodriguez, Clamoroso: Antonino la vera causa della rottura tra i due | Cosa ha fatto Lui -