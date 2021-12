Belen Rodriguez, Antonino commenta la sua foto e lei reagisce male: cosa succede tra i due (Di martedì 28 dicembre 2021) La crisi di cui si mormora da mesi, ora sembra realtà: Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez sembrano passare persino le feste di Natale lontani. Ad essere analizzato ora è stato un messaggio dello ... Leggi su leggo (Di martedì 28 dicembre 2021) La crisi di cui si mormora da mesi, ora sembra realtà:Spinalbese esembrano passare persino le feste di Natale lontani. Ad essere analizzato ora è stato un messaggio dello ...

Advertising

occhio_notizie : Belen Rodriguez pubblica una chat col figlio Santiago, il dolce rimprovero #belenrodriguez #stefanodemartino - LPincia : RT @Lillyb0971: Non so voi ma io preferivo quando dalla mattina alla sera si parlava di Belen Rodriguez invece che dei Ferragnez! - ParliamoDiNews : Belen Rodriguez umilia in pubblico Antonino: lui commenta e lei lo cancella, un epilogo drammatico – Libero Quotidi… - 361_magazine : Nina Moric la notte di Natale ha pubblicato delle stories contro la showgirl argentina. Ieri notte è tornata a punt… - infoitcultura : Belen Rodriguez, Clamoroso: Antonino la vera causa della rottura tra i due | Cosa ha fatto Lui -