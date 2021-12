Belen come Ibra: si tuffa nella neve in costume (Di martedì 28 dicembre 2021) Ecco le immagini condivise sui social da Belen Rodriguez, che sta trascorrendo le vacanze di Natale sulla neve. Vi ricorda qualcuno? Leggi su video.gazzetta (Di martedì 28 dicembre 2021) Ecco le immagini condivise sui social daRodriguez, che sta trascorrendo le vacanze di Natale sulla. Vi ricorda qualcuno?

Advertising

infoitcultura : Nina Moric si scaglia contro Belen Rodriguez: 'Sei una madre come me, perché hai fatto questo a mio - robertacimini2 : RT @LaSarfatti: Vorrei saper amare come Belen. Un ballerino oggi, un parrucchiere domani. E invece non riesco a buttare nemmeno i 501 che… - Mamacita1170 : @Larabrusi Ok! Domani metto belen come foto profilo ?? - Lilliflo : RT @LaSarfatti: Vorrei saper amare come Belen. Un ballerino oggi, un parrucchiere domani. E invece non riesco a buttare nemmeno i 501 che… - LaSarfatti : Vorrei saper amare come Belen. Un ballerino oggi, un parrucchiere domani. E invece non riesco a buttare nemmeno i… -