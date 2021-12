Belen | Antonino commenta una sua foto e lei reagisce così!

(Di martedì 28 dicembre 2021)Rodriguez,una suae leiin questo modo: cosa succede tra i due, gli aggiornamenti. Arrivano novità per quanto riguarda il rapporto fra, e pare non siano proprio buona per la coppia. Come sappiamo, i due sono ormai nel bel mezzo di una crisi iniziata già dopo L'articolo proviene da Leggilo.org.

La crisi di cui si mormora da mesi, ora sembra realtà:Spinalbese eRodriguez sembrano passare persino le feste di Natale lontani. Ad essere analizzato ora è stato un messaggio dello stessolasciato sotto all'ultimo post pubblicato ...... 'Mi fai impazzire! Ti amo' Sta trascorrendo le vacanze in uno chalet di montagnaRodriguez . La showgirl argentina sembrerebbe aver passato il 24 conSpinalbese. La coppia infatti sui ...In montagna e in vacanza la colazione è golosa, calorica, spesso sia dolce che salata ma Belen è sempre molto attenta a quello che mangia, anche in vacanza, anche sulla neve. Sempre in gran forma, sem ...Belen Rodriguez mostra la chat con il figlio Santiago e spunta un dolce rimprovero. I due stanno trascorrendo i giorni delle feste lontani perché il bambino è con il papà.