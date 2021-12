Beckham, la foto natalizia e quel dettaglio dell’ex calciatore: “Perché lo hai fatto?” (Di martedì 28 dicembre 2021) Come ogni Natale che si rispetti, non poteva mancare la tradizionale foto della famiglia Beckham. Eleganti e sorridenti, David e Victoria insieme ai figli Romeo (19), Brooklyn (22), Cruz (16) e Harper (10) hanno posato davanti all’albero decorato di rosso e oro. Lo scatto è stato pubblicato il 25 dicembre sui social e i più attenti non hanno potuto far a meno di notare un dettaglio inaspettato. L’ex calciatore 46enne si è infatti messo sulle punte per questo scatto, in modo da avvicinarsi più possibile all’altezza di Romeo, al suo fianco, e decisamente più alto di lui. “In punta di piedi!”, ha scritto un utente accompagnando il commento con alcune emoticon sorridenti. E ancora: “Perché lo hai fatto?“. E tra i tanti complimenti (“siete bellissimi”, “famiglia meravigliosa”), qualcuno ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Come ogni Natale che si rispetti, non poteva mancare la tradizionaledella famiglia. Eleganti e sorridenti, David e Victoria insieme ai figli Romeo (19), Brooklyn (22), Cruz (16) e Harper (10) hanno posato davanti all’albero decorato di rosso e oro. Lo scatto è stato pubblicato il 25 dicembre sui social e i più attenti non hanno potuto far a meno di notare uninaspettato. L’ex46enne si è infatti messo sulle punte per questo scatto, in modo da avvicinarsi più possibile all’altezza di Romeo, al suo fianco, e decisamente più alto di lui. “In punta di piedi!”, ha scritto un utente accompagnando il commento con alcune emoticon sorridenti. E ancora: “lo hai?“. E tra i tanti complimenti (“siete bellissimi”, “famiglia meravigliosa”), qualcuno ha ...

