Beauvais FR | Moschea chiusa per 6 mesi per incitamento alla jihad Il decreto del prefetto

La prefettura dell'Oise, zona a nord di Parigi, ha ordinato la chiusura della grande Moschea di Beauvais per un periodo di sei mesi a causa di sermoni che incitano all'odio e alla violenza e che fanno apologia della jihad

Ultime Notizie dalla rete : Beauvais Moschea Moschea Beauvais chiusa 6 mesi, 'apologia della jihad' La prefettura dell'Oise, zona a nord di Parigi, ha ordinato la chiusura della grande moschea di Beauvais per un periodo di sei mesi a causa di sermoni che "incitano all'odio e alla violenza" e che "fanno apologia della jihad". Lo ha annunciato la stessa prefettura. Il decreto, in data ...

