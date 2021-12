Beautiful, trama 28 dicembre 2021: la sconcertante reazione di Hope (Di martedì 28 dicembre 2021) Anticipazioni Beautiful oggi 28 dicembre 2021 con la furia di Liam e la reazione inaspettata di Hope, dopo aver scoperto tutto in merito al suo manichino. Thomas ha le allucinazioni Anticipazioni Beautiful oggi 28 dicembre con un susseguirsi di emozioni che lasceranno i telespettatori con molti dubbi. Liam ha scoperto tutta la verità in merito al manichino di Hope e all'ossessione di Thomas. Lo Spencer aveva già avvertito Finn in merito ai suoi dubbi e il medico gli ha consigliato di parlarne con il diretto interessato. Liam non si è fatto sfuggire l'occasione e si è recato immediatamente dal Forrester, cercando di capire quali fossero le sue reali intenzioni. Nelle puntate di Beautiful andate in onda in questi giorni, Liam ha ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 28 dicembre 2021) Anticipazionioggi 28con la furia di Liam e lainaspettata di, dopo aver scoperto tutto in merito al suo manichino. Thomas ha le allucinazioni Anticipazionioggi 28con un susseguirsi di emozioni che lasceranno i telespettatori con molti dubbi. Liam ha scoperto tutta la verità in merito al manichino die all'ossessione di Thomas. Lo Spencer aveva già avvertito Finn in merito ai suoi dubbi e il medico gli ha consigliato di parlarne con il diretto interessato. Liam non si è fatto sfuggire l'occasione e si è recato immediatamente dal Forrester, cercando di capire quali fossero le sue reali intenzioni. Nelle puntate diandate in onda in questi giorni, Liam ha ...

