Beautiful, anticipazioni 29 dicembre: Hope e Liam ai ferri corti a causa di Thomas. Sorprendente scoperta per lei (Di martedì 28 dicembre 2021) Beautiful, anticipazioni 29 dicembre: domani si tornerà a parlare del triangolo amoroso tra Hope, Liam e Thomas. Chi avrà la meglio con la Logan tra lo Spencer e il Forrester? Beautiful, anticipazioni 29 dicembre: Hope si infuria con Liam per via di Thomas e corre da lui Abbiamo visto che Hope non si è spaventata per la rivelazione di Liam che Thomas abbia rubato dalla Forrester Creations il suo manichino per tenerselo in casa. Anzi, la giovane si arrabbierà col marito per la reazione che ha avuto con il fratello di Steffy e si precipiterà da lui per fargli sentire il proprio sostegno. Hope sorpresa per quanto il suo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 28 dicembre 2021)29: domani si tornerà a parlare del triangolo amoroso tra. Chi avrà la meglio con la Logan tra lo Spencer e il Forrester?29si infuria conper via die corre da lui Abbiamo visto chenon si è spaventata per la rivelazione dicheabbia rubato dalla Forrester Creations il suo manichino per tenerselo in casa. Anzi, la giovane si arrabbierà col marito per la reazione che ha avuto con il fratello di Steffy e si precipiterà da lui per fargli sentire il proprio sostegno.sorpresa per quanto il suo ...

