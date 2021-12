(Di martedì 28 dicembre 2021) Indagini in corso. Come riportato in Germania da diversi media, la procura sta verificando la posizione delMonaco e di alcuni suoi dirigenti del presente e del passato. L'accusa è che non ...

Advertising

Filo2385Filippo : RT @ETGazzetta: Bayern sotto indagine: possibili violazioni delle norme sul salario minimo - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Bayern sotto indagine: possibili violazioni delle norme sul salario minimo - ETGazzetta : Bayern sotto indagine: possibili violazioni delle norme sul salario minimo - Pavelfloyd : Sotto il ponte di Scamacca 40 milioni e poi Rummenigge elogia la gestione del Bayern... E grazie al cazzo, vieni a… - Peppebarba2 : @SandroSca @AntonioCorsa @clape87 Addirittura eccellente al bayern? Sotto quale punto di vista? -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern sotto

La Gazzetta dello Sport

Indagini in corso. Come riportato in Germania da diversi media, la procura sta verificando la posizione delMonaco e di alcuni suoi dirigenti del presente e del passato. L'accusa è che non siano state rispettate le norme relative al salario minimo di tutti i dipendenti. Il club bavarese, per il ...Buon colpitore di testa, si fa notare per il suo senso del goalporta. È nel giro dell'Under ... mancino, rapidissimo, buca le difese con grandi cambi di passo; fu scartato dalda giovane, ...Julian Alvarez è il nome nuovo del calcio argentino e ha trascinato il River Plate alla conquista dell’ultimo titolo In Italia lo hanno corteggiato Milan, Inter, Juventus e Fiorentina ma lui, secondo ...L'attaccante del Napoli e dell'Italia Lorenzo Insigne potrebbe lasciare la Serie A e trasferirsi nel campionato tedesco, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. Per il calciatore si è fat ...