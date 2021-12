Basta morti sul lavoro | la nuova battaglia di Grillo Pubblicati sul blog del fondatore M5S tutti i nomi e le foto delle 1 017 vittime di quest’anno

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 28 dicembre 2021) Beppetorna a farsi sentire per lanciare unadei Cinque Stelle, questa volta contro le troppesul. “Quando il personale ispettivoAsl si è dimezzato in 10 anni – ha scritto nel suo– come si può sperare che ci siano più controlli per la sicurezza sule che poi andrà tutto bene? Aver esteso all’Ispettorato Nazionale deli controlli per la sicurezza sul, nonassolutamente! Andavano aumentati i tecnici della prevenzioneAsl, ma il governo ha deciso diversamente. Ma nonno solo i controlli, per fermare questo triste bollettino di guerra sul, che ogni giorno miete ...