“Basta avere paura di Katia!” | Miriana difende Lulù e critica Manila – VIDEO

Nella Casa del Grande Fratello Vip, il clima è tutt'altro che sereno. Alla base delle nuove tensioni, ancora una volta lo scontro tra Manila Nazzaro e Lulù Selassié per ciò che concerne la gestione della Casa e le pulizie annesse. Adesso, a schierarsi dalla parte della principessa è stata anche Miriana Trevisan.

