Bassetti: “Pragmatismo e buonsenso, ecco come si difendono gli Usa che hanno accorciato la quarantena” (Di martedì 28 dicembre 2021) Pragmatismo e buonsenso, così gli Stati Uniti si difendono dalla pandemia da Covid modulando, rispetto all’Italia, fa notare l’infettivologo Bassetti, auspicando che anche il nostro Paese si adegui, i tempi dei controlli, della quarantena, dei monitoraggi con i tamponi, dell’isolamento fiduciario e anche delle mascherine obbligatorie, ma solo per un certo numero di giorni. “come sempre gli americani sono i più pragmatici e soprattutto usano il buon senso – osserva l’infettivologo Matteo Bassetti commentando così quanto deciso in merito alla quarantena per Covid dai Centers for Disease Control and Prevention statunitensi. – Chissà se anche da noi si seguirà il buon senso, oltre che le evidenze scientifiche. Me lo auguro”. ecco, dunque, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 dicembre 2021), così gli Stati Uniti sidalla pandemia da Covid modulando, rispetto all’Italia, fa notare l’infettivologo, auspicando che anche il nostro Paese si adegui, i tempi dei controlli, della, dei monitoraggi con i tamponi, dell’isolamento fiduciario e anche delle mascherine obbligatorie, ma solo per un certo numero di giorni. “sempre gli americani sono i più pragmatici e soprattutto usano il buon senso – osserva l’infettivologo Matteocommentando così quanto deciso in merito allaper Covid dai Centers for Disease Control and Prevention statunitensi. – Chissà se anche da noi si seguirà il buon senso, oltre che le evidenze scientifiche. Me lo auguro”., dunque, ...

