Bassetti choc: “I tamponi? Ormai sono come i preservativi” (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic – “Ormai siamo diventati il paese dei tamponi o ancor meglio ‘tamponificio Italia’”, tuona Matteo Bassetti. “I tamponi – scrive su Facebook l’infettivologo – non vengono richiesti da un medico e quindi interpretati, ma sono diventati come le ‘Zigulì o i ‘preservativi‘. Li prendi quando vuoi, al ‘banco’, li puoi ordinare sul web e te li fai addirittura da solo. Non so bene con che metodo”. tamponi come preservativi Posto che adesso è tutt’altro che facile trovare i tamponi, non si può dire che alcuni scienziati spicchino per finezza e capacità comunicativa. Si dirà che non sono prerogative così essenziali e che tutto sommato a loro si chiede ben altro, ad ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic – “siamo diventati il paese deio ancor meglio ‘ficio Italia’”, tuona Matteo. “I– scrive su Facebook l’infettivologo – non vengono richiesti da un medico e quindi interpretati, madiventatile ‘Zigulì o i ‘‘. Li prendi quando vuoi, al ‘banco’, li puoi ordinare sul web e te li fai addirittura da solo. Non so bene con che metodo”.Posto che adesso è tutt’altro che facile trovare i, non si può dire che alcuni scienziati spicchino per finezza e capacità comunicativa. Si dirà che nonprerogative così essenziali e che tutto sommato a loro si chiede ben altro, ad ...

Ultime Notizie dalla rete : Bassetti choc Coronavirus, Bassetti: isolamento soltanto per i positivi e non per i contatti Genova - Quarantena solo per chi risulta positivo al coronavirus e non per i familiari e per le persone con le quali è entrato in contatto. E' la proposta choc lanciata da Matteo Bassetti, infettivologo e direttore della clinica di Malattie infettive all'Ospedale San Martino di Genova. Secondo Bassetti non si dovrebbe più mantenere il livello di allarme ...

Bassetti choc: 'Vaccino sia obbligatorio e multe per chi non lo fa' 'In Liguria i casi più gravi, che arrivano in terapia intensiva, in questo momento sono 30 e 24 di questi sono pazienti non vaccinati - ha affermato Bassetti - Negli altri reparti il flusso è ...

