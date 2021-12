Bassetti: «Chiudiamo il tamponificio Italia, altrimenti rischiamo il blocco del paese» (Di martedì 28 dicembre 2021) Togliere la quarantena ai contatti dei positivi. E chiudere il “tamponificio Italia”. Sono le due proposte di Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Bassetti ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io su Rai Radio 12, ricordando che «il tampone dovrebbe essere sempre richiesto da un medico, mentre ormai c’è una corsa abbastanza assurda all’autoprescrizione: come noto, poi, specie i tamponi rapidi danno falsi negativi fino al 40% e c’è chi, forte di una falsa patente di tranquillità, se ne va tranquillamente in giro da positivo». Un problema segnalato anche dall’infettivologo Pier Luigi Lo Palco. «La colpa – sostiene Bassetti – è soprattutto di alcuni politici, che hanno accreditato l’idea che il tampone potesse sostituirsi al vaccino. Un ... Leggi su open.online (Di martedì 28 dicembre 2021) Togliere la quarantena ai contatti dei positivi. E chiudere il “”. Sono le due proposte di Matteo, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova.ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io su Rai Radio 12, ricordando che «il tampone dovrebbe essere sempre richiesto da un medico, mentre ormai c’è una corsa abbastanza assurda all’autoprescrizione: come noto, poi, specie i tamponi rapidi danno falsi negativi fino al 40% e c’è chi, forte di una falsa patente di tranquillità, se ne va tranquillamente in giro da positivo». Un problema segnalato anche dall’infettivologo Pier Luigi Lo Palco. «La colpa – sostiene– è soprattutto di alcuni politici, che hanno accreditato l’idea che il tampone potesse sostituirsi al vaccino. Un ...

